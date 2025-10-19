Tâm bão Fengshen đã vượt qua Philippines vào Biển Đông

Chiều nay 19-10, tâm bão Fengshen đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 12, nhưng có thể suy yếu do không khí lạnh.

Cập nhật dữ liệu đến 17 giờ ngày 19-10 (theo giờ Việt Nam) từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ), cơn bão Fengshen (Phong Thần) đã vượt qua miền Trung Philippines vào Biển Đông.

Cùng giờ này, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam cũng phát tin tâm bão Fengshen đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025 (trên Biển Đông). Dự báo bão sẽ gây gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 19-10, tâm bão ở khoảng 15,2 độ vĩ Bắc - 119,7 độ kinh Đông, mạnh nhất cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc nhanh là 20-25km/giờ.

Lúc 17 giờ, tâm bão số 12 đã vào Biển Đông. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo đến chiều mai 20-10, tâm bão sẽ ở Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc, mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ngày 21-10, bão di chuyển hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/giờ, cách Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc, mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đến ngày 22-10, bão đổi hướng Tây Nam, cách Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Bắc (dự tính vào chiều 22-10), suy yếu còn cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với vận tốc khoảng 10km/giờ và suy yếu dần.

Mặc dù bão có thể suy yếu trong quá trình đi vào đất liền Trung bộ nhưng thời tiết trên Biển Đông và vùng biển Trung bộ rất nguy hiểm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia xếp loại cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi.

Do bão kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, khu vực đất liền của Trung bộ từ Nghệ An đến Quảng Ngãi cần đề phòng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

PHÚC VĂN