Báo SGGP đã chuyển các đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng

Phiếu chuyển số 23001 đến Công an phường 3, quận Gò Vấp (TPHCM), theo đơn của ông Lê Nhựt Tiên (ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) tố cáo bị hành hung; phiếu chuyển số 23002 đến Thanh tra Sở GD&ĐT TPHCM, theo đơn của bà Võ Khánh Hằng (ngụ phường 4, quận 8, TPHCM) tố cáo vi phạm tại Trường THPT Tạ Quang Bửu (TPHCM); phiếu chuyển số 23003 đến Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, theo đơn của ông Nguyễn Trần Ngà (ngụ phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) khiếu nại chậm giải quyết hồ sơ; phiếu chuyển số 23004 đến UBND quận Bình Tân (TPHCM), theo đơn của ông Phạm Ngọc Quang (ngụ phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TPHCM) khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 23005 đến Công an huyện Bình Chánh (TPHCM), theo đơn của ông Phan Văn Hiếu (ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) tố cáo lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; phiếu chuyển số 23006 đến Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang), theo đơn của bà Phạm Thị Huệ (ngụ phường 5, quận 3, TPHCM) tố cáo lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; phiếu chuyển số 23007 đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đơn của bà Trần Thị Thúy Hằng (ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tố cáo lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; phiếu chuyển số 23008 đến Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TPHCM), theo đơn của ông Phạm Văn Liễu (ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM) tố cáo CBCC; phiếu chuyển số 23009 đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, theo đơn của người dân (ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tố cáo giả mạo lý lịch; phiếu chuyển số 23010 đến TAND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), theo đơn của ông Phan Tấn Đức (ngụ phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) tố cáo thẩm phán.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.