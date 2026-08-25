Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sớm hơn dự báo

Chiều 25-8, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam vịnh Bắc bộ, sớm hơn dự báo trước đó của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia.

Vị trí áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) chiều nay 25-8. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 25-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc - 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hiện áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Trước đó, trong bản tin lúc 14 giờ ngày 25-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo bão số 4 đến 13 giờ ngày 26-8 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến ngày 27-8 sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Cơn bão số 4 có tên quốc tế là Narra, hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, sau đó di chuyển vào vịnh Bắc bộ vào sáng 21-8, sau đó mạnh lên thành bão từ chiều 21-8.

Trên vịnh Bắc bộ, bão liên tục thay đổi hướng đi, cường độ. Đến ngày 22-8, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và gây ra mưa lớn tại nhiều địa phương ở khu vực Đông Bắc bộ.

Ngày 24-8, bão đạt cấp 9, giật cấp 11 khi hoạt động trên vùng biển phía Bắc của đặc khu Bạch Long Vĩ, sau đó di chuyển chậm về phía Đông và suy yếu dần từ sáng 25-8.

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