Quảng Trị: Dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 115 năm ngày sinh

Ngày 25-8, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 25-8-2026), đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng tại khu mộ ở Vũng Chùa, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Đại tướng có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại dấu ấn sâu đậm trong nghệ thuật quân sự và chỉ huy quân đội. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam - và những thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh. Ảnh: NGỌC MAI

Dịp này, các đại biểu cũng dâng hương tưởng niệm Phó Giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của gia đình Đại tướng đối với đất nước và quê hương. Phần mộ của Phó Giáo sư Đặng Bích Hà nằm bên trái phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

VĂN THẮNG - ĐỨC NGHĨA