Hơn 2,5 tỷ đồng lắp đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường tuần tra biên giới

Năm 2026, thực hiện chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới”, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh vận động các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ hơn 1.100 bộ đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng lắp đặt cho các hộ dân sống dọc tuyến đường tuần tra biên giới tại 19 xã.

Các đại biểu trong buổi khánh thành tuyến đường được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại xã Ninh Điền

Sáng 25-8, tại xã Ninh Điền, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tiếp nhận đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường tuần tra biên giới.

Việc lắp đặt đèn không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại và sinh hoạt vào ban đêm, mà còn phù hợp với định hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển xanh và bền vững.

Ánh sáng trên các tuyến đường biên giới còn góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng an toàn, văn minh, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa người dân, chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới bình yên và phát triển.

Ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt, đưa hơn 1.100 bộ đèn vào sử dụng; đồng thời tiếp tục lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng trên 230 km đường tuần tra biên giới của tỉnh.

QUANG VINH