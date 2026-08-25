Gia Lai, Quảng Ngãi: Sửa chữa 44 căn nhà bị tốc mái vì dông lốc

Lực lượng chức năng 2 địa phương đã phối hợp hỗ trợ người dân sửa chữa 44 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng vì dông gió lốc.

Lực lượng chức năng giúp người dân làng Bía Ngó, xã Ia Chia sửa chữa nhà ở bị hư hỏng. Ảnh: HỮU PHÚC

Sáng 25-8, ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai, cho biết những ngày qua, lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ người dân sửa chữa được 21/22 căn nhà bị tốc mái, sập tường do mưa dông kèm lốc xoáy (tối 19-8 tại làng Bía Ngó). Căn nhà còn lại hiện đã cũ, gia đình quyết định xây mới, dự kiến bắt đầu vào tháng tới.

Bên cạnh cử lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà ở, nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm, góp phần giúp người dân làng Bía Ngó sớm ổn định cuộc sống.

Một căn nhà ở làng Bía Ngó, xã Ia Chia tỉnh Gia Lai bị hư hỏng do lốc xoáy. Ảnh: HỮU PHÚC

Cũng trong các ngày từ 20 đến 22-8, trên địa bàn xã Măng Ri tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kèm gió mạnh làm 22 căn nhà trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng. Lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương hỗ trợ người dân dựng lại nhà.

Đến nay, 19 căn nhà đã được sửa chữa hoàn thành, giúp người dân ổn định chỗ ở. Ba căn còn lại bị sập hoàn toàn. Xã đã trích kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ để người dân mua vật liệu xây dựng lại nhà. Trong thời gian chờ xây dựng, các hộ này được bố trí tạm ở nhà người thân.

Tại xã Tu Mơ Rông tỉnh Quảng Ngãi, 4 căn nhà bị tốc mái do mưa lớn kèm gió mạnh cũng đã được khắc phục hoàn toàn. Người dân đã dọn vào ở, cuộc sống trở lại bình thường.

HỮU PHÚC