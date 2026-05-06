Phát hiện tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Chiều 6-5, Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển.

Lực lượng chức năng kiểm tra hầm chứa dầu không rõ nguồn gốc. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên biển, khi cách đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý về hướng Tây, lực lượng Hải đội Biên phòng 1 phát hiện tàu cá do T.V.U. (47 tuổi, ngụ xã An Bình, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, có biểu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 2 hầm chứa chất lỏng màu vàng nhạt, mùi dầu. Làm việc với lực lượng chức năng, ông T.V.U. khai nhận đây là dầu DO với số lượng hơn 31.200 lít, được mua từ một tàu lạ trên biển để bán lại cho các tàu cá khác kiếm lời. Tuy nhiên, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu nói trên.

Hiện, lực lượng làm chức năng đã lập biên bản, đưa người, phương tiện cùng tang vật về Hải đội Biên phòng 1 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

TẤN THÁI