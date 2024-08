Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 29-8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.