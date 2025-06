Kiên Giang: Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Minh Thuận (sinh năm 1989, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại trên địa bàn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23-9-2024, Thuận nói dối với vợ rằng cần 1 tỷ đồng để giúp khách hàng đáo hạn khoản vay. Tin tưởng chồng, vợ Thuận đã giới thiệu anh với bà L.T.Y.N. – một đồng nghiệp cùng ngành. Do tin tưởng uy tín của vợ chồng Thuận, bà N. đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền được Thuận chuyển sang tài khoản của ông P.C.C. để trả nợ.

Chỉ hai ngày sau, ngày 25-9-2024, Thuận tiếp tục sử dụng chiêu bài cũ, thuyết phục ông C. (người mà Thuận đang vay nợ) cho vay thêm 700 triệu đồng với lý do tiếp tục giúp khách hàng đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng do từng nhiều lần giao dịch tương tự, ông C. đã chuyển tiền cho N.. Tuy nhiên, Thuận đã sử dụng khoản tiền này để trả cho một chủ nợ khác là ông Đ.D.H..

Cả hai khoản vay nói trên đều không được sử dụng đúng mục đích như cam kết, dẫn đến việc ông C. và bà N. mất khả năng thu hồi vốn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

THÀNH NHƠN