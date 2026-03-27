Bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27-3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND TP Cần thơ.

Ra mắt lãnh đạo chủ chốt HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã thống nhất bầu đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (với kết quả 83/83 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).

Các Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Mã Thị Tươi, Võ Thị Mỹ Trang, Lý RoTha, Trần Quốc Vũ.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng chí Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, quê quán xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ; trình độ chuyên môn: cử nhân Xã hội học; trình độ chính trị: cao cấp. Ngày 30-6-2025, đồng chí Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (sau sáp nhập), giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 1-2026, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ra mắt lãnh đạo chủ chốt UBND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ thống nhất bầu đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 (với kết quả 83/83 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).

Các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa, Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi, Trần Chí Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đồng chí Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê quán xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: cử nhân chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ chính trị: cao cấp. Từ tháng 2-2025 đến tháng 6-2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2025 giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 10-2025 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

TUẤN QUANG