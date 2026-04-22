Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định đến các nhân sự. Ảnh VIỆT DŨNG



Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định chỉ định 2 đồng chí: Cao Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Phan Nguyên Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá các đồng chí được kiện toàn lần này đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM quản lý các tổ chức Đảng có vị trí quan trọng trong tham mưu những vấn đề hệ trọng của Đảng bộ TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các nhân sự mới nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, góp phần lãnh đạo khối cơ quan Đảng thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng lưu ý các nhân sự vừa được trao quyết định cần nhanh chóng chia sẻ trách nhiệm, cùng tập thể tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ, trước mắt là các chương trình công tác năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng các nhân sự mới. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí tin tưởng mỗi cá nhân sẽ sớm bắt nhịp công việc, phát huy chuyên môn, kinh nghiệm để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xử lý các vấn đề khó, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, cũng như các yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng mong muốn tập thể Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu thay mặt các đồng chí nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh VIỆT DŨNG

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Trọng Hiếu khẳng định sẽ nỗ lực giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cam kết cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I và Nghị quyết năm 2026 đã đề ra.

