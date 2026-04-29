Phó Chánh án TAND tối cao Phạm Quốc Hưng kiêm nhiệm Chánh án TAND TPHCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao cho biết, việc lựa chọn nhân sự đứng đầu TAND TPHCM được xem xét kỹ lưỡng.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND TPHCM cho đồng chí Phạm Quốc Hưng.

TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất cả nước, nơi áp lực công việc tư pháp luôn ở mức đỉnh điểm. Hiện nay, số lượng án của TAND hai cấp của thành phố chiếm tới 1/4 tổng lượng án toàn quốc. Do đó, trước yêu cầu phát triển mới, đặc biệt sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính và đối mặt với các loại tội phạm, tranh chấp kinh tế phức tạp, TAND tối cao đã quyết định chưa có tiền lệ là phân công một lãnh đạo đương nhiệm của TAND tối cao kiêm nhiệm làm Chánh án TAND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhận xét, đồng chí Phạm Quốc Hưng là cán bộ trẻ, bản lĩnh, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm phong phú từ cơ sở đến Trung ương; từng kinh qua các vị trí Chánh Văn phòng, Chánh án TAND tỉnh và Thẩm phán cao cấp trước khi giữ trọng trách tại TAND tối cao.

Chánh án TAND tối cao tin tưởng với năng lực và sự thử thách trong môi trường mới, đồng chí Phạm Quốc Hưng sẽ giữ vững vị thế và tầm vóc của hệ thống tòa án tại một đô thị đặc biệt như TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND TPHCM Phạm Quốc Hưng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND TPHCM khẳng định nhận trọng trách tại địa bàn có lượng án lớn và tính chất phức tạp nhất cả nước vừa là vinh dự vừa là thử thách lớn.

Với tinh thần cầu thị, đồng chí cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo TAND tối cao và Thành ủy TPHCM để cùng tập thể tòa án hai cấp của TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tiến độ và thời hạn xét xử theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng án quá hạn do lỗi chủ quan, tăng cường cải cách hành chính tư pháp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tập trung xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và kỷ cương liêm chính.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, sinh năm 1973, từng giữ chức Chánh Văn phòng TAND tối cao; Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình. Năm 2020, đồng chí được bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao. Năm 2022, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND tối cao đến nay. Từ 29-4, đồng chí kiêm nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND TPHCM, thời hạn không quá 2 năm.

