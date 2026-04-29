Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Bùi Thị Ngọc Hiếu nghỉ việc theo nguyện vọng

SGGPO

Chiều 29-4, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, chủ trì.

z7775357748959_c624dfb78f98012022770a3348330f55.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định đến đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1-5, đối với đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá cao quá trình công tác qua nhiều vị trí của đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu, đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu, sinh năm 1978, quê quán TPHCM. Trình độ chuyên môn: ThS Quản lý giáo dục, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Xây dựng Đảng và Nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

NGÔ BÌNH

Bùi Thị Ngọc Hiếu Trần Văn Bảy UBND TPHCM Sở Du lịch Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

