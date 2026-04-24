Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND cấp tỉnh

Ngày 24-4, Văn phòng Quốc hội công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XVI, về việc phê chuẩn kết quả bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND, bao gồm: Nghị quyết số 241/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, Nghị quyết số 243/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 248/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ký thay Chủ tịch các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND, bao gồm: Nghị quyết số 242/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, Nghị quyết số 250/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn các Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, Nghị quyết số 241/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Quốc Văn (Phó Bí thư Tỉnh ủy) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII. Nghị quyết số 242/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu các ông, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, bao gồm: ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, ông Vũ Ngọc Trì và bà Trần Thị Tuyết Hương.

Với thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 243/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đức Dũng (Phó Bí thư Thành ủy) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI. Nghị quyết số 245/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đối với ông Trần Phước Sơn, ông Trần Xuân Vinh, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, ông Nguyễn Công Thanh.

Với thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 248/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Văn Hiệu (Phó Bí thư Thành ủy) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII. Nghị quyết số 250/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII đối với ông Đào Trọng Đức, ông Bùi Đức Quang và ông Nguyễn Khắc Toản.

ANH PHƯƠNG