Đồng chí Nguyễn Thanh An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao quyết định đến đồng chí Nguyễn Thanh An

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND TPHCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh An nhận quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh An được Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND TPHCM tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời, đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Thanh An trong lĩnh vực tài chính.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ

Đồng chí Võ Anh Tuấn mong muốn đồng chí Nguyễn Thanh An sớm hòa nhập với môi trường công tác mới, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố ngày càng nền nếp, kỷ cương và chuyên nghiệp hơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM Nguyễn Thanh An cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi và phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp tại Văn phòng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan dân cử thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh An sinh năm 1980, quê quán TPHCM; trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

THU HƯỜNG