Chuẩn y Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng

Chiều 24-4, Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP). Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM, đến dự và trao quyết định.

Chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo SGGP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Lê Minh Tùng, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo SGGP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo SGGP có 9 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Báo SGGP có 3 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo SGGP nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo SGGP, giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo SGGP; đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Báo SGGP; đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo SGGP, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Báo SGGP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Báo SGGP tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động toàn cơ quan phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo; xây dựng Báo SGGP ngày càng phát triển, xứng đáng là thương hiệu báo chí lớn của TPHCM.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM bày tỏ tin tưởng, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Báo SGGP sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, truyền thống và tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của tờ báo.

Phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Báo SGGP trong giai đoạn mới, nhất là trước yêu cầu sắp xếp các cơ quan báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Cao Lễ đề nghị, tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo SGGP tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị.

Cùng với đó là phát huy truyền thống của tờ báo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đặc biệt, tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân, xung kích, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

