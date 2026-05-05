Ngày 5-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 797/QĐ-TTg về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ.

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Tổ trưởng Tổ công tác thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Theo quyết định, Thủ tướng cử đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ, thay đồng chí Bùi Thanh Sơn đã thôi làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung khác liên quan đến quyết định thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ không thay đổi.

Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ để chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực và các điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian tới; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan và địa phương để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

LÂM NGUYÊN