Khánh Hòa: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành, địa phương

Sáng 9-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định đến các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm chức vụ mới

Theo các quyết định: ông Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Võ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đến nhận công tác tại Sở VH-TT-DL, giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; ông Trần Văn Châu, Chủ tịch HĐND phường Bắc Cam Ranh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm; ông Nguyễn Đức Tân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang.

Ông Phan Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiệp; bà Trần Thị Tú Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Lạc.

Ông Trần Việt Trung, Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch liên minh.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và ông Lê Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Hiệp đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để hiệp thương giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Ngọc Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải; ông Huỳnh Phương Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực điều hành.

HIẾU GIANG