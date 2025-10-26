Bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Chiều 26-10, sau 2 ngày làm việc, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) bế mạc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại phiên bế mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho biết, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp, đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia Công ước.

Cùng với lễ mở ký, hội nghị cấp cao gồm các phiên thảo luận, các sự kiện bên lề đã có nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh rõ nét bức tranh tình hình tội phạm mạng trên thế giới, nỗ lực của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, cá nhân và yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết thực hiện hiệu quả Công ước Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của các nhà lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ mở ký; cảm ơn Liên hợp quốc, ban tổ chức, các cơ quan chức năng của Việt Nam, cùng các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ tình nguyện viên, các doanh nghiệp, phóng viên báo chí đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện trọng đại này.

Đánh giá về kết quả Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế, khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Bế mạc l ễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang kêu gọi các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội. Trong đó, Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung Công ước.

Tại lễ bế mạc, ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề về điều ước quốc tế tại Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết, các phiên thảo luận cấp cao, sự kiện bên lề đã rút ra thông điệp: Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người - cả trong thế giới thực và trên không gian mạng.

Tuy nhiên, ông John Brandolino lưu ý, việc đàm phán Công ước mới chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, nhiệm vụ của các nước là cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo - Công ước có hiệu lực.

Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc, bà Faouzia Boumaiza Mebarki, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban đàm phán Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, cảm ơn các quốc gia thành viên, các quốc gia quan sát viên, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, cơ sở học thuật và khu vực tư nhân đã tham dự góp phần làm nên thành công của lễ mở ký.

BÍCH QUYÊN