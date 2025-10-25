Sau khi gần 70 quốc gia đã hoàn thành ký vào Công ước Hà Nội, chiều 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc gặp gỡ báo chí sau lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Công ước Hà Nội mặc dù được ký kết ở ngoài trụ sở Liên hợp quốc song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nước trên thế giới, với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia và gần 70 quốc gia đã ký Công ước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng cảm ơn Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam một vinh dự lớn, chủ trì lễ mở ký Công ước và khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu đối ngoại là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo, Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng về triển vọng thực thi của Công ước. Theo đó, các quốc gia cần phê chuẩn và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt. Tổng thư ký khẳng định, Công ước bảo đảm quyền con người, các quy trình điều tra hình sự cũng sẽ tuân thủ quy trình riêng và tôn trọng tuyệt đối quyền con người.

Tổng thư ký António Guterres trả lời báo chí tại họp báo chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC.

Trả lời câu hỏi liên quan đến quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang thực hiện các quyết định của Liên hợp quốc một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của "mái nhà" đa phương quan trọng này. Liên hợp quốc đã góp phần giúp Việt Nam ổn định, phát triển, có nhiều cơ hội để trưởng thành, chứng minh sức sống mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế tham dự họp báo sau lễ mở ký Công ước Hà Nội chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

* Cùng ngày, trong khuôn khổ lễ mở ký Công ước Hà Nội, Phiên thảo luận cấp cao đã diễn ra dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu đề dẫn phiên thảo luận cấp cao chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Toàn cảnh phiên thảo luận cấp cao chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Dịp này, nhiều sự kiện bên lề của lễ mở ký Công ước Hà Nội cũng đã diễn ra trong chiều 25-10, xoay quanh các vấn đề: bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số; hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến; triển khai Công ước; chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền.

BÍCH QUYÊN