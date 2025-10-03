Bé trai 4 tuổi nuốt 10 cục pin và nam châm gây thủng ruột

Ngày 3-10, thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng, đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho 1 bé trai 4 tuổi bị thủng nhiều đoạn ruột do nuốt 10 cục pin và nam châm.

Theo đó, bé trai P.T.H. (4 tuổi, ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói nhiều, bụng chướng, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng.

Qua thăm khám lâm sàng, bé có các dấu hiệu viêm phúc mạc, kết quả cận lâm sàng phát hiện có dị vật đường tiêu hóa.

Các dị vật là pin và nam châm được lấy ra từ ruột bé trai 4 tuổi

Đặc biệt, manh tràng của bé có 1 lỗ thủng, dị vật là viên pin; các quai hồi tràng dính khối kéo dài 1 đoạn khoảng 100cm.

Gỡ khối dính, các bác sĩ phát hiện thêm 5 lỗ thủng ruột (1 lỗ có dị vật nghi xương cá và 4 lỗ có viên pin và nam châm), một đoạn ruột khoảng 2cm thâm nhiễm, hoại tử.

Sức khỏe bé trai 4 tuổi sau phẫu thuật diễn tiến tốt

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật lấy hết dị vật, cắt nối đoạn ruột hoại tử, cắt lọc khâu các lỗ thủng ruột, dẫn lưu manh tràng ra da, rửa ổ bụng và dẫn lưu Douglas.

Dị vật được lấy ra gồm: 4 viên pin cúc áo, rỉ sét, biến dạng; 4 cục nam châm nhỏ, hình khối lập phương; 2 viên nam châm hình trụ và 1 dị vật nghi xương cá. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được điều trị, chăm sóc hồi sức tích cực, diễn tiến hậu phẫu tốt, sức khỏe hồi phục dần.

BSCKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng, chia sẻ, đây là một trong những ca phẫu thuật tiêu hóa phức tạp ở trẻ mà bệnh viện đã thực hiện thành công. Thời gian qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ nhập viện do nuốt dị vật như tóc, xương cá, ghim bấm, pin đồng hồ… Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến trẻ, giúp trẻ tránh xa đồ chơi, vật dụng, các loại hạt, thức ăn có kích thước nhỏ.

