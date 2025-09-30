Y tế - Sức khỏe

Gắp thành công hạt sapôchê nằm trong phế quản suốt hơn 10 năm

Ngày 30-9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa nội soi gắp thành công một dị vật là hạt sapôchê nằm trong phế quản bệnh nhân nam suốt hơn 10 năm qua.

Hạt sapôchê trong phế quản người đàn ông được các bác sĩ lấy ra
Hạt sapôchê trong phế quản người đàn ông được các bác sĩ lấy ra

Bệnh nhân là anh P.T.T. (43 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, đàm đục, tức ngực, khó thở. Trước đó, anh T. từng đi khám ở nhiều nơi, được chẩn đoán hen phế quản và tự điều trị bằng thuốc xịt, khí dung trong thời gian dài.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy tổn thương đông đặc thùy dưới phổi phải, kèm hình ảnh nghi ngờ dị vật trong lòng phế quản. Bệnh nhân sau đó được chỉ định nội soi phế quản ống mềm.

10d5c11f48f2c2ac9be3.jpg
Bệnh nhân hiện đã ổn định sau phẫu thuật

Sau khoảng 20 phút thực hiện, ê kíp bác sĩ đã gắp ra dị vật là một hạt sapôchê kích thước 8 x 17mm nằm ở phế quản thùy dưới phổi phải. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang hồi phục tốt.

Anh T. cho biết, hơn 10 năm trước từng bị sặc khi ăn sapôchê, sau đó ho vài ngày rồi hết nên không đi khám. Về sau xuất hiện tình trạng ho, khò khè kéo dài nhưng anh chủ quan, cho rằng bệnh hen nên không kiểm tra kỹ.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Hạt sapôchê phế quản hơn 10 năm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

