Phẫu thuật lấy búi tóc dài 12cm trong ruột bé gái 4 tuổi

Ngày 24-9, bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng vừa phẫu thuật thành công lấy búi tóc lớn dài khoảng 12cm gây tắc ruột ở bé gái 4 tuổi, nghi mắc hội chứng Rapunzel – một rối loạn hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi nhổ và nuốt tóc.

Búi tóc lớn được bác sĩ lấy ra từ ruột của bé gái 4 tuổi

Bệnh nhi là bé T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, ăn uống kém, đau bụng, nôn ói nhiều và có tiền sử lồng ruột. Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và X-quang bụng, các bác sĩ chẩn đoán bé bị lồng ruột và chỉ định mổ nội soi cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận đoạn ruột dài khoảng 12cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn gây tắc nghẽn. Các bác sĩ đã tiến hành mở bụng, lấy dị vật ra khỏi ruột, khâu phục hồi và dẫn lưu ổ bụng.

Hiện sức khỏe bé đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần được tiếp tục theo dõi và chăm sóc do thể trạng suy kiệt.

Bác sĩ thăm khám bé gái 4 tuổi sau phẫu thuật

Theo BSCKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng, đây là ca thứ hai trong thời gian ngắn bệnh viện xử lý thành công tắc ruột do búi tóc ở trẻ nhỏ. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần quan sát kỹ các hành vi bất thường của trẻ như: thường xuyên ngậm, nuốt vật lạ, bứt tóc cho vào miệng, tóc thưa không rõ nguyên nhân, đau bụng kéo dài, suy dinh dưỡng... Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

TUẤN QUANG