Bệnh viện Đồng Nai -2: Ứng dụng AI tán sỏi thận qua da thành công

Bệnh viện Đồng Nai -2 vừa đánh dấu bước đột phá trong điều trị ngoại khoa khi lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thành công trong ca phẫu thuật tán sỏi thận qua da cho một bệnh nhân nam (sinh năm 1975, ngụ huyện Nhơn Trạch). Đây là ca đầu tiên tại Đồng Nai điều trị sỏi thận bằng công nghệ AI, mở ra hướng đi mới trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau vùng thắt lưng, được chẩn đoán sỏi thận dạng san hô, kích thước khoảng 3x2cm. Thay vì mổ hở, xử lý theo phương pháp truyền thống, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da với sự hỗ trợ của AI tích hợp trong hệ thống siêu âm. BS CKII Phan Trọng Hùng, Trưởng phân khoa Ngoại - Tiết niệu cho biết, công nghệ AI cho phép tích hợp, phân tích hình ảnh từ nhiều nguồn như siêu âm, CT, MRI và hiển thị trực quan trong suốt quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, bác sĩ có thể định vị chính xác viên sỏi, rút ngắn thời gian mổ, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả điều trị. Thành công của ca mổ không chỉ minh chứng khả năng làm chủ công nghệ cao của đội ngũ y bác sĩ, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc đưa AI vào y học tại địa phương.

Bệnh viện Đồng Nai -2 cho biết sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng siêu âm AI trong các chuyên khoa khác, giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả hơn.

BÙI LIÊM