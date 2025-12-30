Bệnh viện Nhân dân Gia Định mở cơ sở 2 ở phường Bến Thành

Chiều 30-12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và ra mắt cơ sở 2 tại địa chỉ số 125 đường Lê Lợi, phường Bến Thành,TPHCM (là cơ sở cũ của Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Ban Giám đốc Sở Y tế chúc mừng Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Đến dự có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau sáp nhập, nhân sự của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ) được tiếp nhận về Bệnh viện Gia Định cơ sở 2, là nguồn lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, hai cơ sở y tế chất lượng cao cùng phát triển chuyên sâu.

Cơ sở 2 của bệnh viện Gia Định sẽ chính thức vận hành từ 1-1-2026 với với 5 khoa, gồm: Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Khám bệnh 2 và Cận lâm sàng. Đây sẽ trở thành trung tâm cấp cứu ngoại viện, tiếp nhận và can thiệp chuyên sâu của TPHCM, sẵn sàng phối hợp liên thông giữa 2 cơ sở để tối ưu hóa cơ hội cứu sống người bệnh.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát biểu tại buổi lễ

"Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển chuyên môn và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Cơ sở này tập trung phát triển hệ thống cấp cứu - hồi sức và mô hình cấp cứu ngoài bệnh viện bằng xe cứu thương 2 bánh chuyên dụng, trở thành 1 trong 3 trạm vệ tinh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Cấp cứu 115, là đơn vị đầu tiên trong cả nước thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh", PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải thông tin.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 thăm khám cho người bệnh nước ngoài

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định việc đưa Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 vào hoạt động đánh dấu một mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm của ngành Y tế TPHCM, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng cao.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 không chỉ góp phần tăng năng lực cấp cứu ngoại viện chuyên sâu của thành phố, mà còn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nước ngoài trong bối cảnh TPHCM đang phát triển mạnh du lịch và các hoạt động quốc tế. Đồng thời, góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế đô thị, nâng cao khả năng đáp ứng trong các tình huống tập trung đông người và cấp cứu thảm họa, mở ra hướng phát triển y tế theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại trung tâm thành phố.

THÀNH SƠN