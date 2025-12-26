TPHCM: Hoàn thiện và sắp xếp hệ thống y tế cơ sở trước ngày 1-1-2026

Ngày 26-12, Sở Y tế TPHCM cho biết đang triển khai sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, dự kiến hoàn thành và chính thức vận hành từ ngày 1-1-2026.

Phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng tại một trạm y tế trên địa bàn TPHCM

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo các kết luận mới của Trung ương.

"Điểm chạm" y tế đầu tiên của người dân

Theo Đề án, các trạm y tế sau sắp xếp là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính của chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục được Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ.

Các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, toàn bộ chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, truyền thông – giáo dục sức khỏe… được chuyển giao đầy đủ về trạm y tế cấp xã; các trung tâm này sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất bàn giao theo đúng quy định. Đối với các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, thành phố thực hiện chuyển giao một phần nhiệm vụ về y tế cơ sở cho trạm y tế, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc đưa trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, đồng thời giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” và là nền tảng vững chắc của hệ thống y tế thành phố.

"Toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện thận trọng, đồng bộ, đúng quy định pháp luật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi người dân, không làm gián đoạn dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô siêu đô thị", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng khẳng định.

Gần dân để phục vụ người dân tốt hơn

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Sở Y tế TPHCM xác định việc bảo đảm và không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, ngành Y tế thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ thiết thực cho trạm y tế phường, xã như: phối hợp với các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật, kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế cơ sở; đẩy mạnh ký kết và triển khai các chương trình hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện chuyên khoa cấp cơ bản với trạm y tế, tăng cường tư vấn, hội chẩn từ xa thông qua telemedicine...

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ triển khai đấu thầu thuốc gộp, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc theo danh mục thuốc dành cho trạm y tế, bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở. Tiếp tục tham mưu UBND TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của trạm y tế.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện với nhiều kịch bản khác nhau, phù hợp với từng loại hình dịch bệnh và đặc điểm địa bàn, nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý dịch tại phường, xã. Công tác phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả, gắn chặt với sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương, góp phần chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngay từ tuyến cơ sở.

"Ngành y tế TPHCM luôn xác định trạm y tế là nền tảng của hệ thống y tế và sẽ luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nguồn lực và điều hành; không để trạm y tế hoạt động đơn lẻ, tách rời, mà luôn được kết nối chặt chẽ trong một hệ thống y tế thống nhất, liên thông, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ tuyến cơ sở", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng khẳng định.

THÀNH SƠN