Công bố 10 thành tựu nổi bật của ngành y tế TPHCM

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế TPHCM trong bối cảnh thành phố phát triển với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo nên nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

1. Hệ thống y tế mở rộng quy mô, hình thành hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm

Từ 1-7-2025, sau hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, ngành y tế TPHCM vận hành trên quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân, lớn nhất cả nước. Trước yêu cầu mới, ngành chuyển sang mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp như phát triển cơ sở 2 bệnh viện tuyến cuối, luân phiên bác sĩ, mở rộng cấp cứu vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật, qua đó rút ngắn tiếp cận dịch vụ, giảm tải tuyến trên và nâng cao hiệu quả toàn hệ thống.

2. Cấu trúc lại y tế cơ sở - thành lập 168 trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường, xã

Năm 2025, ngành y tế TPHCM sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã (vận hành từ 1-1-2026). Cùng với kiện toàn tổ chức, ngành đồng bộ nâng cao năng lực y tế cơ sở về nhân lực, chuyên môn, thuốc bảo hiểm y tế, chuyển đổi số, cấp cứu và phòng chống dịch, qua đó tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, đưa trạm y tế trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” của người dân.

Nhân viên trạm y tế thăm khám cho người dân trên địa bàn

3. Ngành y tế chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế

Năm 2025, TPHCM hợp nhất lĩnh vực an sinh, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội vào y tế, lấy chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm bảo vệ nhóm yếu thế. Sở Y tế triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các trung tâm bảo trợ với sự hỗ trợ của 16 bệnh viện, thiết lập cơ chế phối hợp, khám chữa bệnh BHYT tại chỗ và ban hành bộ tiêu chí chăm sóc cơ bản, qua đó bảo đảm điều trị liên tục, hạn chế chuyển viện và thúc đẩy công bằng y tế.

4. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh - chấm dứt dịch sởi tại TPHCM

Trước nguy cơ dịch sởi quay trở lại, TPHCM chủ động kích hoạt phòng, chống dịch từ sớm, triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất nhiều năm, tiêm xuyên lễ, mở rộng đối tượng và huy động cả hệ thống công – tư. Với hơn 280.000 mũi tiêm, độ bao phủ gần tuyệt đối, TPHCM đã khống chế và công bố hết dịch sởi vào tháng 6-2025, đồng thời tiếp tục giám sát, tiêm bù để ngăn tái bùng phát.

5. Những dấu ấn về phát triển y tế chuyên sâu - từng bước tiếp cận chuẩn mực y khoa tiên tiến

Năm 2025, ngành y tế TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kỹ thuật cao với nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật là thông tim can thiệp bào thai, nối lại bàn tay bị đứt lìa bằng vi phẫu phức tạp và E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động. Những thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng về trình độ chuyên môn, đưa y tế thành phố tiệm cận các chuẩn mực y khoa tiên tiến của khu vực và thế giới.

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện phẫu thuật thông tim can thiệp bào thai

6. Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo - không để người dân khi mắc bệnh nặng phải vào đất liền để chữa trị

Từ tháng 9-2025, TPHCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo, giúp hàng ngàn lượt người dân được khám, điều trị và cấp cứu chuyên sâu ngay tại chỗ, kể cả nhiều ca bệnh phức tạp trước đây phải chuyển về đất liền. Chương trình không chỉ nâng cao năng lực y tế vùng xa thông qua chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển hệ thống y tế đa cực – đa trung tâm, bảo đảm người dân nơi xa nhất vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng.

7. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động – mô hình bệnh viện đa khoa liên kết phục vụ người dân vùng xa trung tâm

Ngày 10-11-2025, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 – mô hình bệnh viện đa khoa liên kết với 8 bệnh viện công lập – chính thức đi vào hoạt động. Chỉ sau hơn một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám, xử trí nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật và sản khoa ngay tại Cần Giờ, giúp giảm chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân vùng xa, khẳng định hiệu quả mô hình bệnh viện tuyến cuối mở cơ sở 2 và là dấu ấn nổi bật của ngành y tế TPHCM năm 2025.

8. Nhiều công trình y tế trọng điểm hoàn thành - góp phần nâng tầm năng lực hệ thống y tế

Năm 2025, ngành y tế TPHCM ghi dấu ấn với việc đưa vào hoạt động nhiều công trình y tế trọng điểm, nổi bật là cơ sở mới của ba bệnh viện cửa ngõ Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn và Cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Các công trình này góp phần giảm tải tuyến cuối, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời đặt nền móng cho mô hình “campus y tế” hiện đại, thể hiện quyết tâm đầu tư y tế bền vững của thành phố.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức với cơ sở mới khang trang, hiện đại chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4-2025

9. Chuyển đổi số toàn diện – hình thành nền tảng dữ liệu lớn và quản trị y tế thông minh

Năm 2025, ngành y tế TPHCM bước sang giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị và phục vụ người dân. Việc hoàn thành bệnh án điện tử tại 163/164 bệnh viện, hình thành kho dữ liệu y tế, cùng với ứng dụng AI trong quản lý, nghiên cứu và giám sát đã nâng cao chất lượng chăm sóc, tính minh bạch và hiệu quả điều hành, hướng tới nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

10. Hoàn thiện thể chế y tế – dấu ấn 25 nghị quyết của HĐND TPHCM năm 2025

Năm 2025, HĐND TPHCM thông qua 25 nghị quyết về y tế và an sinh xã hội, hình thành hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế trong bối cảnh siêu đô thị. Các chính sách bao phủ nhiều trụ cột, từ chăm sóc nhóm yếu thế, bảo hiểm y tế đến củng cố y tế cơ sở, góp phần mở rộng tiếp cận dịch vụ, giảm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành toàn ngành.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, 10 sự kiện là những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đổi mới của ngành y tế TPHCM trong năm 2025, với nền tảng hệ thống ngày càng hoàn thiện, đội ngũ nhân lực tận tâm và quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.

THÀNH SƠN