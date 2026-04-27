Công bố thông tin đủ điều kiện mở bán và nhận hồ sơ đăng ký mua Chung cư NOXH Eco Home 1

1. Tên dự án: Chung cư NOXH CC1 (Eco Home 1)
1. Vị trí: Đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, TPHCM
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO)
3. Địa chỉ liên lạc: Tầng 03 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TPHCM.
4. Tiến độ thi công: Công trình Chung cư nhà ở xã hội CC1 đã hoàn thành thi công phần kết cấu (phần thô); hiện đang triển khai thi công xây tường bao và tường ngăn tại các tầng 02, 03, 06, 09 và 10.
5. Quy mô dự án:
. Tổng số lượng căn hộ: 340 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 01 tầng hầm + 13 tầng + 01 tum thang.
· Diện tích xây dựng: 1.671,35 m2.
· Tổng diện tích sàn xây dựng: 25.661,93 m2.
6. Số lượng căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê: 340 căn hộ
7. Diện tích căn hộ: Từ 32,32 m2 – 63,61 m2.
8. Giá bán (tạm tính) dự kiến: 19.800.000 đồng/m2 (bao gồm thuế giá trị gia tăng)
9. Dự kiến thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký: Ngày 20-5-2026
Để nộp hồ sơ đăng ký, khách hàng có thể liên hệ:
- Nộp trực tiếp tại: Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản và Dịch vụ HODECO (HODECO HUB)
- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, Số 36 đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TPHCM.
- SĐT: 0254 3522370 - 0901861799
- Các hồ sơ biểu mẫu theo link đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1U7UQqX_ndYgA4Akc-S9l241_21W7xHF8.