Công bố thông tin đủ điều kiện mở bán và nhận hồ sơ đăng ký mua Chung cư NOXH Eco Home 1

Theo công văn số 13445/SXD-PTĐT (ký ngày 21-4-2026), công văn số 13252/SXD-QLN&TTBĐS (ký ngày 20-4-2026) của Sở Xây dựng TPHCM và quy định hiện hành của pháp luật, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) kính gửi Quý khách hàng thông tin đủ điều kiện mở bán và nhận hồ sơ đăng ký mua chung cư NOXH Eco Home 1 như sau:

1. Tên dự án: Chung cư NOXH CC1 (Eco Home 1)

1. Vị trí: Đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, TPHCM

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO)

3. Địa chỉ liên lạc: Tầng 03 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TPHCM.

4. Tiến độ thi công: Công trình Chung cư nhà ở xã hội CC1 đã hoàn thành thi công phần kết cấu (phần thô); hiện đang triển khai thi công xây tường bao và tường ngăn tại các tầng 02, 03, 06, 09 và 10.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Eco Home 1 do HODECO làm chủ đầu tư.

5. Quy mô dự án:

. Tổng số lượng căn hộ: 340 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 01 tầng hầm + 13 tầng + 01 tum thang.

· Diện tích xây dựng: 1.671,35 m2.

· Tổng diện tích sàn xây dựng: 25.661,93 m2.

6. Số lượng căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê: 340 căn hộ

7. Diện tích căn hộ: Từ 32,32 m2 – 63,61 m2.

8. Giá bán (tạm tính) dự kiến: 19.800.000 đồng/m2 (bao gồm thuế giá trị gia tăng)

9. Dự kiến thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký: Ngày 20-5-2026

Để nộp hồ sơ đăng ký, khách hàng có thể liên hệ: Nộp trực tiếp tại: Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản và Dịch vụ HODECO (HODECO HUB)

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, Số 36 đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TPHCM.

SĐT: 0254 3522370 - 0901861799

Các hồ sơ biểu mẫu theo link đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1U7UQqX_ndYgA4Akc-S9l241_21W7xHF8.

