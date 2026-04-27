Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Công ty Sanna Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng nước giải khát đầu tiên sang Hoa Kỳ.

SGGPO

Ngày 27-4-2026, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà đã chính thức xuất khẩu thành công lô hàng nước giải khát đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ.

TRUNG TTKD8.jpg

Lô hàng xuất khẩu có gần 4.000 thùng sản phẩm các loại, bao gồm: 1.300 thùng nước chanh dây đóng chai, 1.300 thùng nước rong biển đóng chai và 1.379 thùng nước chanh muối đóng chai.

Đây là dấu mốc quan trọng tiếp theo của Sanna Khánh Hòa sau khi xuất khẩu thành công các sản phẩm sang thị trường Nhật Bản vào năm 2023.

TRUNG TTKD10.jpg

Để thuận lợi tiến vào Hòa Kỳ, các sản phẩm của Sanna Khánh Hòa đã xuất sắc vượt qua các khâu kiểm định khắt khe. Mỗi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu, đến quá trình sản xuất và đóng gói thành phẩm. Đặc biệt, sản phẩm của công ty đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như: ISO, HACCP, FDA, FSMA, BRCGS và HALAL. Đây là minh chứng rõ nét khẳng định chất lượng vượt trội và dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại của doanh nghiệp.

TRUNG TTKD11.jpg

Thành công của lô hàng đầu tiên là tín hiệu tích cực, mở đường cho sản phẩm Công ty thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường Hoa Kỳ đầy tiềm năng. Trong thời gian tới, công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối tại Hoa Kỳ. Đồng thời, công ty sẽ không ngừng nỗ lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế khác, đưa thương hiệu nước giải khát Sanna Khánh Hòa đến với người tiêu dùng toàn cầu.

K.H

Từ khóa

Hòa Kỳ Sanna Khánh Hòa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà YSKH Công ty Yến Sào Khánh Hòa Yến sào

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn