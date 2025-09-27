Bí mật sau 700 cảnh quay sử dụng kỹ xảo trong "Mưa đỏ"

Lần đầu tiên, quá trình thực hiện gần 700 cảnh quay sử dụng kỹ xảo trong " Mưa đỏ" được chính ê-kíp thực hiện tiết lộ chi tiết, với nhiều câu chuyện thú vị.

Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC phối hợp UEH–School of Media Design và 3DART VFX Studios tổ chức case study "VFX Breakdown Mưa Đỏ - The Art of Invisible VFX” tại Đại học Kinh tế TPHCM vào sáng 27-9.

Các khách mời có mặt tại buổi giao lưu chia sẻ về hậu kỳ kỹ xảo phim Mưa đỏ

Sự kiện có sự tham gia của anh Đinh Việt Phương - CEO/Producer 3D Art - đơn vị đảm nhận toàn bộ khâu hậu kỳ kỹ xảo phim Mưa đỏ, anh Phạm Ngọc Anh (Trưởng phòng VFX) và anh Nguyễn Dũng Minh (Biên tập Giám sát Hình ảnh VFX). Buổi trò chuyện tập trung vào những câu chuyện hậu trường liên quan quá trình hậu kỳ các cảnh quay kỹ xảo cho bộ phim Mưa đỏ.

Theo tiết lộ của anh Nguyễn Dũng Minh, ban đầu, bộ phim dự kiến chỉ có khoảng hơn 100 cảnh sử dụng hậu kỳ kỹ xảo. Tuy nhiên, sau đó con số tăng lên hơn 500 trước khi dừng lại ở gần 700 cảnh trong tổng số vài ngàn cảnh của toàn bộ phim.

Đặc biệt, tất cả quá trình hậu kỳ này chỉ diễn ra trong 4,5 tháng hậu kỳ khắc nghiệt với 80 nhân sự VFX tham gia trực tiếp. Đây là thời gian kỷ lục, thậm chí bất khả bởi với một phim chiến tranh thường cũng đã cần tối thiểu… một năm hậu kỳ.

Các sinh viên tham gia buổi trò chuyện

Anh Phạm Ngọc Anh tiết lộ một câu chuyện thú vị, trước ngày ra mắt teaser đầu tiên, một số phân cảnh kỹ xảo bị lệch khung hình. Để đảm bảo thời gian cam kết, ê-kíp đã thức trắng đêm hoàn thành trong sự kinh ngạc của toàn bộ đoàn phim.

Trong quá trình thực hiện, ngay từ đầu, đội ngũ 3D Art xác định “muốn khán giả tin, phải khiến họ quên đi sự tồn tại của kỹ xảo”. Mục tiêu lớn nhất của đội ngũ hậu kỳ là khán giả không thấy kỹ xảo, chỉ thấy chiến trường.

Đội ngũ 3D Art trong quá trình thực địa bối cảnh phim

Một trong những cụm bối cảnh thách thức nhất là sân bay Tà Cơn, hiện trạng địa điểm nhỏ hơn yêu cầu kịch bản, đường băng đã biến mất, thảm thực vật phát triển dày.

3D Art buộc phải mở rộng không gian, dựng lại đường băng và các hạ tầng hàng không, đồng thời xóa bớt cây cao, bụi rậm để tạo cảm giác thoáng rộng và đúng chiến trận. Tất cả diễn ra trên nguyên tắc: mọi thứ phải ăn khớp thị sai, ánh sáng, khí quyển; sai một li là "đi một dặm" ngay.

Quá trình sản xuất, ê-kíp VFX cũng phải có mặt trực tiếp tại hiện trường xuyên suốt 81 ngày quay để tham vấn ngay từ tiền kỳ, phối hợp đạo diễn và DOP (đạo diễn hình ảnh) giải quyết bài toán "để về sau làm được". Bởi VFX không thể "cứu’" mọi thứ; cảnh gốc phải đủ sạch, đủ thông tin cho quy trình phía sau. Việc "bám set quay" giúp đội ngũ quyết định nhiều lựa chọn nhỏ nhưng chi phối kết quả lớn.

Anh Nguyễn Dũng Minh cũng tiết lộ, việc phối hợp với bộ phận âm thanh cũng được thực hiện nhịp nhàng để tạo tổng thể chung hài hòa. Từng phân cảnh có sử dụng kỹ xảo đều được ê-kíp ghi chú chi tiết cho đội ngũ làm âm thanh.

Cảnh phim sân bay Tà Cơn sau khi đã được can thiệp kỹ xảo

Để thực hiện gần 700 phân cảnh kỹ xảo, đội ngũ 3D Art sử dụng nhiều phần mềm tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, các cảnh sử dụng toàn bộ CGI như tàu sân bay hay tiêm kích F-4 đòi hỏi "đóng gói" ánh sáng, chất liệu, khí quyển và nhiễu hạt điện ảnh sao cho hòa trộn được với cảnh quay thật ở chiến trường. Theo chia sẻ từ ê-kíp, riêng hai phân đoạn Hạm đội 7 và máy bay F-4 mất khoảng hai tuần.

Điều đáng nói, phía sản xuất khẳng định kinh phí VFX không phải con số gây choáng, quyết định thành công đến từ tổ chức công việc bài bản. Ê-kíp đưa tinh thần “người chiến sĩ” vào quá trình thực hiện, với mong muốn tri ân lịch sử và khát vọng đẩy chuẩn kỹ thuật nội địa lên nấc mới.

Tính đến sáng 27-9, Mưa đỏ hiện đã vượt mốc doanh thu hơn 706 tỷ đồng.

