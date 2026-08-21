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Khai trừ khỏi Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên

SGGPO
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh: TTXVN
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh: TTXVN

Ngày 21-8-2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Các đồng chí: Trần Quý Kiên, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Gái, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Gái.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

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Theo TTXVN

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