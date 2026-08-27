Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cán bộ lão thành 99 tuổi

Sáng 27-8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2026 đến đảng viên cao tuổi Đảng tại nhà.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Ngọc Ẩn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến nhà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, sinh năm 1927 (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM), nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp quận 8 (trước đây).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những cống hiến to lớn, sự trung thành với lý tưởng cách mạng của đồng chí lão thành cách mạng Phạm Ngọc Ẩn trong suốt quá trình công tác và sinh hoạt Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, cán bộ tiền khởi nghĩa Phạm Ngọc Ẩn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm để đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ đối với đồng chí Phạm Ngọc Ẩn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện với đảng viên Phạm Ngọc Ẩn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ở tuổi gần 100, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và vinh dự đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Ngọc Ẩn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng đảng viên, gia đình mà còn của địa phương và thành phố. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn là vốn quý của địa phương và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc đảng viên Phạm Ngọc Ẩn luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đại diện phường Chánh Hưng và chi bộ khu phố 46 chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Ẩn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn đã trực tiếp tham gia các phong trào cách mạng, các cuộc kháng chiến, vượt qua muôn vàn gian khổ trên chiến trường. Đồng chí từng được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

THÁI PHƯƠNG