Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 4 đảng viên cao tuổi Đảng

Chiều 26-8, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến nhà và bệnh viện trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 2-9-2026 cho 4 đảng viên cao tuổi Đảng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc mừng đồng chí Nguyễn Như Thiện nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đoàn đến nhà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Lâm Thiện Tánh (Ngô Văn Hà), sinh năm 1930, ngụ phường Hạnh Thông, nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp; Hồ Xuân Hạnh, sinh năm 1928, ngụ phường Hạnh Thông, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Đo đạc bản đồ, Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước; Nguyễn Như Thiện, sinh năm 1931, ngụ phường Đức Nhuận, Đại tá, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Phân hiệu Học viện Quân y.

Cùng ngày, đồng chí Đặng Minh Thông đến Bệnh viện 175 thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Ôm (Nguyễn Thanh Bình), sinh năm 1931, ngụ phường Xóm Chiếu, nguyên cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Như Thiện

Đây là những đảng viên tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí từng được tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại các nơi đến thăm và trao Huy hiệu Đảng, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng trong quá trình công tác, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ, các đảng viên cao tuổi Đảng là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo. Đồng chí chúc các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho gia đình, con cháu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và gia đình chúc mừng đồng chí Nguyễn Như Thiện

Khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, đồng chí Đặng Minh Thông cho rằng đây là sự ghi nhận đối với chặng đường phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình và địa phương.

THÁI PHƯƠNG