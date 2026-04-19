“Biển Gò Vấp” và nhu cầu không gian xanh đô thị

Một đoạn bờ kè ven sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TPHCM) gần đây bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, đặc biệt vào mỗi buổi chiều và dịp cuối tuần. Không ít người liên tưởng nơi này như một bãi biển thu nhỏ giữa lòng đô thị và gọi vui là “Biển Gò Vấp”.

Nhiều gia đình đưa con đi hóng mát, thả diều tại "Biển Gò Vấp", phường An Nhơn, TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Không gian xanh - mở - thoáng

Chỉ cần gõ cụm từ “Biển Gò Vấp” lên mạng là có thể thấy hàng loạt video xuất hiện với những tiêu đề thu hút như: Gò Vấp có nơi như “bãi biển”!, không ngờ Gò Vấp cũng có biển!, “bãi biển” mới toanh hot rần rần ở Gò Vấp, đường đến “bãi biển” siêu hot tại Gò Vấp…

“Bãi biển” thực chất là cách gọi mang tính hình tượng của cộng đồng mạng cho một đoạn bờ kè đang được cải tạo tại phường An Nhơn (TPHCM). Bờ kè được đổ cát để san lấp mặt bằng, vô tình nhìn giống như bờ cát bãi biển, tạo thành khu vực vui chơi lý tưởng cho trẻ em, còn người lớn được hóng mát, chụp hình… sống ảo.

Theo ông Dương Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn, đoạn bờ kè này thuộc Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Dù đã trải nhựa, cho lưu thông tạm thời ở mức thông xe kỹ thuật, nhưng công trình vẫn chưa hoàn tất nghiệm thu, chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng chính thức, không phải khu sinh hoạt công cộng.

Có mặt tại địa điểm này vào một chiều cuối tuần, ở cả hai lối đi từ đoạn cuối đường Nguyễn Oanh (trước khi lên cầu An Lộc) đến lối vào công viên văn hóa Gò Vấp (từ đường Nguyễn Văn Lượng) đều chật cứng các phương tiện, từ ô tô, xe máy, xe đạp đến người đi bộ. Lúc cao điểm, khoảng 16 giờ đến 18 giờ, bãi xe bên trong công viên văn hóa Gò Vấp luôn chật cứng xe xếp hàng chờ gửi.

“Vì tò mò nên tôi cùng gia đình nhân cuối tuần đến đây chơi, nhưng đông quá, phải mất 15 phút mới gửi được xe vào bãi. Bạn tôi đến sau còn phải chờ khi nào có xe ra mới có chỗ để xe mới vào”, chị Thanh Nguyễn (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) kể.

Đáng chú ý là lượng người đổ về rất đa dạng. Người dân địa phương và khu vực lân cận chọn là nơi tập thể dục; người trẻ đến chụp ảnh, quay video; trong khi các gia đình có con nhỏ xem đây là điểm vui chơi cuối tuần. Không gian rộng, thoáng, lại nằm liền kề công viên văn hóa Gò Vấp - “lá phổi xanh” của khu vực khiến nơi đây nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc. Thời điểm này, các hồ sen trong công viên Gò Vấp đang nở rộ khiến cảnh quan càng thêm phần hấp dẫn. Đặc biệt, vào buổi chiều, khi nước sông dâng cao, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn, tạo nên khung cảnh được ví như “bãi biển mini” giữa lòng thành phố.

Nhu cầu đi kèm ý thức

Giữa một đô thị đông đúc, nơi áp lực kẹt xe, khói bụi luôn hiện hữu, dễ hiểu khi những không gian mở, thoáng đãng như vậy trở nên quý giá. Anh Lê Hưng (phường Thạnh Lộc, TPHCM) chia sẻ: “Cuối tuần muốn đưa con đi chơi mà nhiều khi không biết đi đâu. Từ khi có chỗ này, gia đình tôi thường ra đây hóng mát, cho con chơi cát, thả diều. Người lớn cũng có dịp thư giãn sau một tuần bận rộn”.

Đông đảo người dân đến dạo mát, vui chơi tại đoạn bờ kè sông Vàm Thuật. Ảnh: VĂN TUẤN

Tuy nhiên, phía sau sự nhộn nhịp ấy, nhiều vấn đề cũng dần bộc lộ khi lượng người đổ về ngày một đông. Do công trình vẫn đang trong quá trình thi công, hạ tầng chưa hoàn thiện, nên khu vực này tiềm ẩn không ít rủi ro. Dù đã có một số biển cảnh báo và rào chắn, song những lo ngại về an toàn, đặc biệt đối với trẻ em vẫn luôn hiện hữu. Đáng chú ý, tình trạng xả rác bừa bãi đã bắt đầu xuất hiện, gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan chung.

Ông Dương Văn Kim cho biết, phường đã làm việc và yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu thi công bảo đảm an toàn công trình, lắp đặt rào chắn, biển báo hạn chế người dân không đi vào khu vực này. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân ý thức, không tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Dự kiến hạng mục lan can, lát bờ kè sẽ hoàn thiện trước 20-5, khi đó khu vực sẽ đủ điều kiện để người dân đến vui chơi.

Đằng sau sức hút của “Biển Gò Vấp” là câu chuyện lớn hơn về nhu cầu rất thật của người dân đô thị: tìm kiếm một không gian để nghỉ ngơi, thư giãn và “đổi gió” sau ngày làm việc căng thẳng. Khi công trình cải tạo hoàn tất, “Biển Gò Vấp” sẽ biến mất nhưng khu vực này vẫn sẽ là nơi để người dân đến thư giãn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Song, để những khoảng không gian ấy thực sự bền vững, bên cạnh sự hoàn thiện của hạ tầng, điều không thể thiếu chính là ý thức xây dựng, giữ gìn của mỗi người dân.

HẢI DUY - THÚY BÌNH