TPHCM triển khai thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè

Chiều 27-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Văn bản số 4439/UBND-ĐT về triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM thống nhất chủ trương triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo đề xuất của Sở Xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Vỉa hè trên nhiều tuyến đường ở phường Sài Gòn bị lấn chiếm buôn bán, không còn lối đi cho người đi bộ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giai đoạn đầu, chương trình được triển khai trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành văn bản. Việc tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn sau sẽ được UBND TPHCM xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực tế, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Về kinh phí thực hiện giai đoạn đầu, Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM (VNPT TPHCM) tự thu xếp nguồn vốn triển khai và không yêu cầu thành phố bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào.

UBND TPHCM yêu cầu VNPT TPHCM hoàn thiện giải pháp công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai phần mềm.

Theo kế hoạch, phần mềm sẽ được liên thông với “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng” nhằm bảo đảm đồng bộ trong quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ. VNPT TPHCM cũng có trách nhiệm tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho công chức, người lao động tại Sở Xây dựng và UBND các xã, phường, đặc khu; đồng thời bố trí đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ vận hành hệ thống trong suốt thời gian thực hiện.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng làm cơ quan chủ trì triển khai. Sở có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan cung cấp quy trình nghiệp vụ, dữ liệu nền, danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới và mức thu phí để phục vụ cấu hình hệ thống.

Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ lựa chọn triển khai thí điểm tại một số phường, xã đại diện cho các khu vực đặc thù như khu vực trung tâm, ngoại thành và các địa bàn có nhu cầu cao về sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên ngành nhằm bảo đảm việc triển khai đúng quy định pháp luật. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, Sở Xây dựng chủ trì đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện để tham mưu UBND TPHCM xem xét phương án triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

UBND TPHCM cũng giao Sở KH-CN, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai; đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để việc triển khai phần mềm đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG