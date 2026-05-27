Cấp thiết lấp “khoảng trống” mảng xanh đô thị

Theo Sở Xây dựng TPHCM, diện tích mảng xanh bình quân đầu người tại thành phố hiện chỉ đạt khoảng 0,7m 2 /người, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng đô thị bền vững (8 - 10m 2 /người). Nhằm lấp “khoảng trống” hạ tầng xanh này, TPHCM đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ rà soát quỹ đất công, đôn đốc các dự án chậm triển khai, đến huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Quá ít công viên

Theo ghi nhận, trên địa bàn phường Phước Thắng hiện chỉ có Công viên Tượng đài Dầu khí. Ông Nguyễn Hùng Cường, Quyền Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng, cho biết, địa phương đã rà soát 8 vị trí đất do nhà nước trực tiếp quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, cùng 3 vị trí thuộc các dự án đầu tư chậm triển khai để có thể làm công viên tạm, sân thể thao ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng hoặc vườn hoa phục vụ người dân.

Khu đất tại số 8 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM vừa được cải tạo làm mảng xanh công cộng. ẢNH: THANH HIỀN

Còn tại phường Vũng Tàu, hệ thống công viên hiện hữu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân và du khách. Theo ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, trên địa bàn phường đã có một số công viên như: Công viên Bãi Trước, Công viên Lê Quý Đôn - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, Công viên tượng đài Trần Hưng Đạo, Công viên Ao Cá… nhưng đang dần quá tải, nhất là vào các dịp cuối tuần và lễ, tết.

Trong khi đó, một số địa phương mặc dù đã có quy hoạch công viên nhưng vẫn chưa được triển khai. Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho hay, xã có tổng cộng 10 đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 và 4 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Qua rà soát, có 80 vị trí được quy hoạch là đất công viên, cây xanh trong các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quản lý. Trong đó, 15/80 vị trí đã được đầu tư, đa phần thuộc Dự án khu dân cư tái định cư 30,92ha và Khu dân cư Gia Phú. “Theo thống kê, diện tích tự nhiên của xã Tân Vĩnh Lộc là khoảng 34km2 và dân số hơn 196.000 dân. Với số lượng công viên, cây xanh vẫn còn thiếu, sắp tới xã sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch để phát triển thêm phục vụ người dân”, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, chia sẻ.

Hoàn chỉnh mảng xanh trong các dự án

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, sau sáp nhập, thành phố đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh, công viên hiện hữu và quy hoạch quỹ cây xanh công cộng. Sở Xây dựng đã dự thảo, trình UBND thành phố kế hoạch phát triển công viên, cây xanh công cộng giai đoạn 2026-2030. Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 chỉ tiêu đất cây xanh công cộng không thấp hơn 1m2/người.

Để đạt mục tiêu trên, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các phường xã rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng công viên, ưu tiên các khu đất có nguồn gốc đất công (giảm chi phí giải phóng mặt bằng), các khu đất nằm trong các khu vực chưa có công viên hoặc chỉ tiêu đất cây xanh thấp. Đề nghị UBND phường xã rà soát các dự án khu dân cư, nhà ở trên địa bàn quản lý - nhất là các dự án đã có người dân vào sinh sống nhưng chưa đầu tư xây dựng công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật hoặc đã đầu tư xây dựng nhưng xuống cấp, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, lộ trình hợp lý để đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ các công viên, cây xanh trong dự án đúng theo quy mô trong đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500.

“Sở Xây dựng đã báo cáo, đề xuất UBND TPHCM ưu tiên đầu tư xây dựng 8 công viên trên địa bàn thành phố như: Công viên Sài Gòn Safari, Quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm, Công viên ven sông Sài Gòn, Công viên Bến Nhà Rồng, Công viên khu Lâm viên sinh thái Thủ Thiêm, Công viên Đông Thạnh, Công viên Gò Cát, Công viên Hiệp Thành. Đây là những dự án công viên có quy mô lớn, khi hoàn thành sẽ tạo thêm mảng xanh, khu vui chơi cho người dân”, một lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM thông tin.

KTS NGÔ ANH VŨ, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TPHCM: Theo quy hoạch, thành phố sẽ dành 6-7m2 cây xanh công cộng/người. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thành phố nên có chính sách khuyến khích nguồn lực xã hội hóa phát triển công viên thông qua hợp tác công - tư PPP. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại triển khai xây dựng công viên, không gian công cộng; chủ đầu tư dự án giao thông, dự án phát triển đô thị... đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trong đó có cây xanh) bảo đảm tuân thủ đúng các chỉ tiêu về cây xanh theo quy hoạch chi tiết được duyệt. KTS KHƯƠNG VĂN MƯỜI: Đề nghị các sở, ngành rà soát quy hoạch với những khu vực có mật độ dân cư đông khi thực hiện chỉnh trang đô thị để có thêm khoảng trống làm công viên. Việc di dời các căn nhà trên, ven kênh rạch sẽ tạo được mảng xanh ven sông, không gian sinh hoạt cộng đồng.

THANH HIỀN - QUANG VŨ