Hướng tới siêu đô thị đa trung tâm, TPHCM đặt kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt

Tại hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội sáng 28-5, Thường trực HĐND TPHCM gửi tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò, thẩm quyền của HĐND trong việc xây dựng cơ chế đột phá phát triển kinh tế - xã hội”.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Bản tham luận thể hiện góc nhìn thực tiễn và khát vọng phát triển mạnh mẽ của một siêu đô thị đang trong giai đoạn chuyển mình lịch sử.

Theo đó, TPHCM đã bước vào nhiệm kỳ mới với việc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, quản lý gần 14 triệu dân tại 168 xã, phường và đặc khu. Thành phố là một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số thông qua việc vận hành Cổng thông tin điện tử HĐND Thành phố, liên thông dữ liệu đến 168 đơn vị cơ sở, thực hiện "kỳ họp không giấy" và biểu quyết trực tuyến. Tham gia tích cực vào việc kiến tạo thể chế đặc thù, TP đã phối hợp trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15 (bổ sung Nghị quyết 98) và ban hành 298 nghị quyết của địa phương để tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, tạo đà phát triển.

Nhờ đó, TP đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý 1-2026 tăng 8,27% (mức tăng cao nhất trong 10 năm); thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 328 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI tăng 127,1%. TP cũng đã chính thức cho ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; khởi công Tuyến Metro số 2 và động thổ dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ…

Trong giai đoạn tới, HĐND TPHCM xác định mục tiêu thách thức đối với TP là đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số. Giải pháp trọng tâm được xác định là cụ thể hóa 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các nghị quyết đột phá của Quốc hội để phục vụ mô hình siêu đô thị đa trung tâm. TP cũng nêu quyết tâm giám sát quyết liệt, xử lý dứt điểm các dự án trì trệ và các chương trình an sinh xã hội lớn như chỉnh trang đô thị ven sông kênh rạch, các dự án chống ngập và giao thông trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu dự hội nghị, sáng 28-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, TPHCM đưa ra các kiến nghị cấp thiết với Quốc hội và Chính phủ, trong đó đặt kỳ vọng lớn vào việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, tạo nền tảng pháp lý thống nhất, bền vững cho mô hình quản trị siêu đô thị, giúp TP chủ động hơn trong tổ chức không gian và huy động nguồn lực.

TPHCM cũng mong muốn được tháo gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục để sớm thành lập Khu thương mại tự do và thu hút các định chế tài chính lớn vào Trung tâm Tài chính quốc tế; đề xuất mở rộng phương thức đối tác công - tư trong các lĩnh vực y tế, thể thao và hạ tầng đường sắt đô thị để tận dụng nguồn vốn xã hội.

“Việc khơi thông các nguồn lực thông qua cơ chế đặc thù là một yêu cầu cấp thiết, bảo đảm các quyết sách được ban hành kịp thời, đúng quy định, góp phần phát triển TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác”, tham luận nêu rõ.

ANH PHƯƠNG