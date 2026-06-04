Chiều 4-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành Quyết định số 3277/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trên địa bàn TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 141,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

TPHCM cắm 20.000 mốc bảo vệ hành lang sông, kênh, rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, dự án được triển khai nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch; phòng ngừa tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, san lấp lòng sông, kênh rạch; đồng thời bảo vệ hiện trạng tự nhiên của hệ thống thủy văn, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống ven sông, kênh rạch và duy trì trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Dự án cũng hướng đến mục tiêu tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ sông, kênh rạch, nhất là các trường hợp xây dựng, san lấp gây nguy cơ sạt lở hoặc ảnh hưởng đến các công trình bảo vệ bờ.

Bên cạnh đó, việc xác định rõ hành lang bảo vệ còn góp phần tạo quỹ đất phục vụ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc sông, kênh rạch như giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, công viên cây xanh, công trình chống sạt lở, thủy lợi và các công trình công cộng khác, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án sẽ thực hiện cắm mốc trên 55 tuyến sông, kênh, rạch thuộc địa bàn TPHCM với tổng chiều dài khoảng 515,9km. Tổng chiều dài mép bờ cao của các tuyến khoảng 849,8km, dự kiến cắm mốc ở cả hai bên bờ với khoảng 20.000 mốc.

Dự án được xếp vào nhóm B, có tổng mức đầu tư 141,359 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Về tiến độ, trong năm 2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát, thiết kế xây dựng. Dự kiến công trình sẽ được khởi công trong giai đoạn cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Năm 2027, dự án sẽ triển khai thi công đồng loạt. Đến năm 2028 hoàn thành việc cắm mốc ngoài thực địa, tổ chức nghiệm thu công trình. Năm 2029 sẽ thực hiện bàn giao cho các địa phương quản lý, đồng thời hoàn tất quyết toán dự án.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí nguồn vốn phù hợp với tiến độ thực hiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, giám sát dự án; Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục quyết định đầu tư, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức khởi công theo kế hoạch.

Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã liên quan để quản lý, bảo vệ hệ thống mốc sau khi hoàn thành, bảo đảm phát huy hiệu quả lâu dài trong công tác quản lý hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch và hồ công cộng trên địa bàn.

QUỐC HÙNG