Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 14-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc phường Bà Rịa, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Tuyệt đối không để tài sản bị sử dụng sai mục đích

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng quỹ nhà, đất công; huy động, phát huy nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế 2 con số, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác rà soát, thống kê, quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý tài sản công thuộc phạm vi phụ trách.

Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; xem kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân trong cán bộ.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu sót, bỏ sót tài sản, sử dụng sai mục đích, để tài sản bị lấn chiếm, xuống cấp, hư hỏng, bỏ trống kéo dài, sử dụng kém hiệu quả hoặc phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; không hợp thức hóa các sai phạm hiện hữu trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công trên địa bàn phụ trách; tăng cường kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý quỹ nhà, đất công sử dụng không hiệu quả, để trống, chưa bố trí sử dụng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời xử lý, thu hồi các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công viên và nhà cộng đồng khu phố 1, phường An Khánh được cải tạo từ một cơ sở để trống. Ảnh THU HƯỜNG

Đối với nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp, không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, phải khẩn trương xây dựng phương án xử lý cụ thể, khả thi, đúng quy định, không để kéo dài gây thất thoát, lãng phí nguồn lực công. Ưu tiên bố trí, khai thác quỹ nhà, đất công phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các mục tiêu công cộng trước khi xem xét các phương án khai thác khác theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; gắn với làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Kịp thời phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; kiên quyết thu hồi các cơ sở nhà, đất công sử dụng không đúng quy định.

Các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoặc chậm xử lý, khắc phục vi phạm gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý quỹ nhà, đất công phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các quy định, quy chế, quy trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả”.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương rà soát, thống kê, xử lý tài sản công, quỹ nhà, đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng để có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả, khả thi và hoàn thành trước ngày 30-6.

Tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, sử dụng không đúng mục đích; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, bố trí, khai thác, sử dụng đối với từng cơ sở nhà, đất; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu sót, bỏ hoang, bị lấn chiếm, tranh chấp, xuống cấp hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Một góc công viên phường Tăng Nhơn Phú được cải tạo từ khu đất trống. Ảnh THU HƯỜNG

UBND TPHCM sớm hoàn thiện cơ chế, phân cấp và xử lý vướng mắc, khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực hiện việc giao, bố trí sử dụng quỹ nhà, đất công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức bộ máy mới.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố khẩn trương tiếp nhận các quỹ nhà, đất công, trụ sở đã có quyết định thu hồi, bàn giao để quản lý, sử dụng theo quy định.

Xây dựng phương án quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện…

Chủ động rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố do các bộ, ngành Trung ương quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, lãng phí, không đúng mục đích hoặc chưa phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển của Thành phố; đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển, bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác theo quy định nhằm ưu tiên phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, các thiết chế công cộng và tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

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THU HƯỜNG