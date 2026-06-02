Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm: Tái cấu trúc không gian phát triển

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định, việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao vị thế của thành phố trong Vùng Đông Nam bộ, cả nước và khu vực.

Sáng 2-6, HĐND TPHCM tổ chức hội thảo “Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm”.

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM...

Chủ tịch HĐND TPHCM, Võ Văn Minh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố chức năng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng sống và vị thế của thành phố.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài; nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng TPHCM.

Quy hoạch không gian phát triển thành phố cần theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm; hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữa phát triển hiện đại và bảo tồn, lưu giữ các giá trị truyền thống.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các định hướng lớn nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Trong đó, cần xác định vị thế chiến lược của thành phố trong chuỗi giá trị toàn cầu; hiến kế phát triển 5 trụ cột kinh tế đột phá gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Đồng thời, làm rõ định hướng tái cấu trúc không gian sau hợp nhất; tối ưu hóa lợi thế từng khu vực trong mô hình chính quyền 2 cấp, gắn với bảo tồn bản sắc kiến trúc và sinh thái đa dạng; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vùng, tăng cường kết nối Bắc - Nam, kết nối cảng biển và định hướng quy hoạch năng lượng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc trên nền tảng khoa học.

Cùng với đó, thành phố cần phát triển hạ tầng bền vững, ưu tiên tái chế, năng lượng tái tạo, phân vùng rủi ro thiên tai và thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia quy hoạch và doanh nghiệp dự hội thảo.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo là cơ sở để HĐND TPHCM phát huy chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch tổng thể TPHCM, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững của thành phố.

TPHCM có diện tích hơn 6.700km², dân số hơn 14 triệu người, là siêu đô thị, trung tâm kinh tế, tâm điểm thu hút đầu tư và động lực tăng trưởng lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp trên 23% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và 20,7% kim ngạch xuất nhập khẩu; là trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước.

NGÔ BÌNH - MAI HOA -QUỐC HÙNG