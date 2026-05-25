TPHCM sẽ có phần mềm quản lý sử dụng vỉa hè trong tháng 6-2026

Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm quản lý, đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè, theo hướng số hóa toàn bộ quy trình tương tự phường An Đông, dự kiến hoạt động trong tháng 6.

Chiều 25-5, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 53 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết sau 3 tháng thực hiện kế hoạch, lực lượng công an đã tuần tra, xử phạt hành chính hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Qua rà soát, toàn thành phố có 1.742 điểm phức tạp về trật tự công cộng, gồm 687 tuyến đường, 93 bệnh viện, 422 trường học, 540 khu chợ; trong đó có 202 chợ tự phát.

Công an TPHCM cũng phối hợp các địa phương xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tháo gỡ 2.273 bảng hiệu, bảng quảng cáo; thu giữ 489 xe đẩy, 1.399 dù và 213 mái che lấn chiếm vỉa hè.

Về ứng dụng công nghệ, Công an TPHCM đang sử dụng hệ thống camera an ninh, giao thông để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 114 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết phường đã thí điểm phần mềm cấp phép, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè từ tháng 4-2026 và áp dụng chính thức từ ngày 15-5. Sau 10 ngày thực hiện, phường tiếp nhận 58 hồ sơ đăng ký với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Phường An Đông kiến nghị thành phố sớm có chính sách, cơ sở pháp lý cho phép người dân đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán, nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển đô thị và giải quyết bài toán sinh kế; đồng thời đẩy nhanh dự án camera giám sát diện rộng, chia sẻ dữ liệu cho cấp cơ sở.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, quy định hiện hành chỉ cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào một số mục đích như tổ chức sự kiện, phục vụ thi công công trình, trung chuyển vật liệu, trông giữ xe, ma chay, cưới hỏi… Việc khai thác phải bảo đảm ưu tiên cho người đi bộ và an toàn giao thông.

Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, nhiều địa phương có nhu cầu lớn về khai thác vỉa hè, nhất là phục vụ sinh kế và giữ xe. Tuy nhiên, việc triển khai phải có quy định rõ ràng, tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu hoặc cấp phép tràn lan, ảnh hưởng mỹ quan và trật tự đô thị.

TPHCM đang giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm quản lý, đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè theo hướng số hóa toàn bộ quy trình, tương tự mô hình phường An Đông. Phần mềm dự kiến hoạt động trong tháng 6.

THANH HIỀN