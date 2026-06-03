Quyết liệt tháo gỡ công trình, dự án tồn đọng

Ngày 2-6, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; tổng kết thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND và triển khai kế hoạch số 243/KH-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Khơi dòng vốn, đánh thức gần 17.000ha đất

Theo báo cáo tại hội nghị, qua thống kê, rà soát, TPHCM xác định có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó có 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương; 784 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Sau hơn 1 năm triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND, TPHCM đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý (đạt tỷ lệ 100%). Tổng mức đầu tư được khơi thông trên 206.000 tỷ đồng và giải phóng gần 17.000ha đất của các dự án để nhanh chóng đưa vào triển khai hoạt động.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng thông tin, sở được giao làm đầu mối chủ trì, phụ trách 265 dự án, khu đất tồn đọng kéo dài. Đến nay, sở đã hoàn thành tháo gỡ dứt điểm; có định hướng tháo gỡ và đang tiếp tục triển khai đối với 100% dự án được giao. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở công tác xác định pháp lý đất đai và nghĩa vụ tài chính cho các dự án.

Nút giao An Phú, phường Bình Trưng, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Để giải quyết, Sở NN-MT TPHCM đề xuất thực hiện một số giải pháp như: cho phép áp dụng phương pháp quy đổi đơn giản bằng cách sử dụng Bảng giá đất tại thời điểm tương ứng nhân (x) với Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 do UBND cấp tỉnh ban hành để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; rút ngắn các khâu trung gian giúp doanh nghiệp có cơ sở nộp ngay nghĩa vụ tài chính để nhận bàn giao đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về công tác thanh tra chuyên đề nhằm tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Chánh Thanh tra TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thủy thông tin, Thanh tra TPHCM đã triển khai 12 Đoàn thanh tra đối với 94 công trình, dự án, khu đất và đã ban hành 12 Kết luận thanh tra. Thanh tra TPHCM cũng đã triển khai thêm 6 Đoàn thanh tra và 1 Đoàn kiểm tra liên ngành đối với 100/838 dự án tồn đọng và dự kiến sẽ ban hành kết luận thanh tra trước ngày 5-6.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho hay, sở đã hoàn thành tham mưu xử lý 115/115 dự án được giao, đạt 100% nhiệm vụ. Qua rà soát 115 dự án được giao, thì có 80% các dự án tồn đọng có nguyên nhân từ những bất cập mang tính hệ thống, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu chia sẻ, vừa qua hiệp hội đã tiếp nhận gần 140 dự án có vướng mắc chưa được đưa vào sử dụng. Hiệp hội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của thành phố sớm phân loại các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đã báo cáo lên “Hệ thống 45” để xác định cơ quan, cấp có thẩm quyền xử lý.

Tiếp tục giải quyết “cục máu đông”

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng thời gian qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá thành phố đã từng bước “giải phẫu” và làm tan những “cục máu đông” của nền kinh tế, khơi thông các nguồn lực bị ách tắc nhiều năm.

Từ thực tiễn của TPHCM và các tỉnh thành, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, mở ra cơ chế đột phá. Đây là “bệ phóng” giúp TPHCM tiếp tục khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án còn tồn đọng, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, rà soát, thống kê đầy đủ các công trình, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc. Đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đăng ký các dự án cần được hỗ trợ tháo gỡ để thành phố xem xét, bổ sung vào danh mục xử lý ngay trong năm 2026.

Đối với các doanh nghiệp đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chủ trương tháo gỡ khó khăn để trục lợi, hợp thức hóa sai phạm hoặc gây thất thoát tài sản nhà nước; mọi trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký Quyết định số 3228/QĐ-UBND kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố nhằm sớm đưa vào khai thác sử dụng, chống lãng phí, thất thoát. Tổ Công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm Tổ phó, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp và Thanh tra thành phố. QUỐC HÙNG

THANH HIỀN - VĂN MINH