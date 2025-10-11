Biến thi đua thành việc làm thường trực

Những ngày này, khắp TPHCM rộn ràng không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, một nhiệm kỳ đặc biệt và trọng trách lớn lao đối với cả nước. Để xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền là yêu cầu tiên quyết và thường trực.

Trước thềm đại hội, chúng ta chứng kiến đợt cao điểm thi đua “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” do UBND TPHCM phát động, để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng. Đợt thi đua đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị, từ đó có nhiều sáng kiến cải cách hành chính phục vụ nhân dân đến những công trình thiết thực nâng cao chất lượng sống của người dân.

Những kết quả đạt được cho thấy khi tinh thần thi đua được tổ chức khoa học, gắn với nhiệm vụ cụ thể sẽ trở thành động lực thúc đẩy công vụ. Điều đó cũng đòi hỏi cần có giải pháp để những sáng kiến thiết thực cùng tinh thần phục vụ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, nhất là trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Người dân có thể chưa dành nhiều sự quan tâm đến các đợt cao điểm thi đua ngắn hạn ấy, nhưng sẽ cảm nhận rõ về bộ máy chính quyền tận tụy, chuyên nghiệp. Người dân cần thủ tục hành chính đơn giản, thái độ thân thiện và chuyên nghiệp của cán bộ tiếp dân, sự minh bạch trong giải quyết khiếu nại cũng như sự tôn trọng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân. Điều đó đặt ra yêu cầu cần biến các đợt cao điểm thi đua thành hoạt động thường nhật, là nhiệm vụ thường xuyên, như một phần văn hóa trong hoạt động công vụ.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, những kết quả của đợt thi đua là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, là lời cam kết với nhân dân về một bộ máy hoạt động ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân. Kết quả thi đua cũng phản ánh rõ nét những nỗ của Đảng bộ, chính quyền thành phố với nhân dân về một chính quyền kiến tạo, chuyên nghiệp và vì dân. Từ những công việc nhỏ nhất như giải quyết thủ tục tại các phường, xã, đặc khu cho đến các dự án lớn, mọi hoạt động trong đợt thi đua đều góp phần tạo nên bức tranh chung về sự đổi mới, là cơ sở để xây dựng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Kết thúc đợt thi đua cũng là bước khởi đầu của một chặng đường mới, nơi mỗi cán bộ, công chức cần đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phản ánh chất lượng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi tinh thần thi đua được chuyển hóa thành nếp nghĩ, thành thói quen thì từng cán bộ, công chức sẽ xem phục vụ nhân dân là nhiệm vụ thường trực, là niềm tự hào, từ đó góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và xứng đáng là trung tâm năng động, sáng tạo của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

KIỀU PHONG