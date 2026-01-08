Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Chiều 8-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương, bao gồm cả các trường hợp tái cử và ứng cử lần đầu. Đây là cơ sở để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân nhằm triển khai thủ tục hồ sơ ứng cử theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử; đồng thời thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và triển khai thủ tục hồ sơ, bảo đảm tiến độ theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm về nhân sự do cơ quan mình giới thiệu. Đối với các doanh nhân tham gia ứng cử, Ủy ban Công tác đại biểu được yêu cầu gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng để thẩm tra, thẩm định đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc.

ANH PHƯƠNG