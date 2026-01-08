Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith

Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, ngày 8-1, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith.

Đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII. Ảnh: TTXVN

Nội dung thư mừng viết, đồng chí Thongloun Sisoulith được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí trong suốt thời gian qua. Sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân đối với đồng chí thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhất là sự sáng tạo trong việc đề ra những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và vai trò quan trọng của đồng chí Thongloun Sisoulith, toàn Đảng và toàn dân Lào nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XII đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng, trên cương vị cao cả của mình, đồng chí Thongloun Sisoulith sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong sớm được đón đồng chí Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam để cùng đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi thư chúc mừng đến đồng chí Bounlea Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và đồng chí Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII.

BÍCH QUYÊN