Phường Vũng Tàu (TPHCM): Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo

Chiều 9-1, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phường Vũng Tàu.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc làm việc với phường Vũng Tàu

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện phường Vũng Tàu cho biết, công tác hiệp thương, tuyên truyền và giám sát bầu cử được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian, bảo đảm tính dân chủ, công khai. Cụ thể, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và ban hành thông báo phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu HĐND phường. Số lượng đại biểu các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở phường được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 54 đại biểu.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được phường được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như hội nghị, các buổi sinh hoạt khu dân cư, mạng xã hội…Phường dự kiến thành lập 42 điểm bầu cử ở các khu phố để thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận phường Vũng Tàu đã chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử. Về công tác nhân sự, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đánh giá, hầu hết nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ tới bảo đảm đúng quy định, chú trọng chất lượng.

Đồng chí đề nghị phường chuẩn bị chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2, chuẩn bị tốt cho các hội nghị về lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Đồng thời quan tâm rà soát lại cử tri trên địa bàn, tránh trùng danh sách hoặc bị thiếu sót. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để những cử tri yếu thế và cử tri đặc thù tham gia bầu cử đầy đủ.

VĂN ANH