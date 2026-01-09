Chiều 9-1, tại tỉnh Phú Thọ, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đại Dương (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng, là cán bộ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, với nhiều kinh nghiệm trong thực tế công tác, đồng chí Phạm Đại Dương sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với tập thể lãnh đạo Phú Thọ để chung tay góp sức hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Phạm Đại Dương

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu, đồng thời đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng thông tin, ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.

Bộ Chính trị đã đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan, được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng chí Phạm Đại Dương (sinh năm 1974, quê ở Hà Nội), có trình độ thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Cử nhân hóa học, Cử nhân ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước đó, đồng chí Phạm Đại Dương từng làm Phó rồi Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ KH-CN; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trước đây; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên trước đây, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 2-2025, đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

GIA KHÁNH