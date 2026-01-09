Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: TPHCM đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, TPHCM thực hiện Nghị quyết 05 đạt những kết quả quan trọng, qua đó, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước.

Chiều 9-1, tại TPHCM, Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các cơ quan thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; lãnh đạo các sở - ban - ngành của TPHCM.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo, qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, TPHCM và các địa phương trong vùng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng của TPHCM.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn.

Bên cạnh đó, TPHCM còn gặp những thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng và giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước tình hình này, thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời, phải tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế”, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, TPHCM thực hiện Nghị quyết 05 đạt những kết quả quan trọng, qua đó, đóng góp rất lớn, rất quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước.

Phân tích các lợi thế, tiềm năng của TPHCM, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị, thành phố tập trung thực hiện những giải pháp chiến lược và các đề án, dự án của TPHCM đề ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, TPHCM tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm đối với các dự án, công trình, đất đai để nhanh chóng khơi thông nguồn lực cho phát triển.

TPHCM triển khai Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị, TPHCM chủ động triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù mới cho thành phố để tạo ra bước đột phá trong mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, đổi mới sáng tạo; tập trung tổ chức triển khai thực hiện và phát triển thành công các mô hình kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng mới.

Lãnh đạo các sở - ban - ngành TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản trị đô thị, phát triển đô thị theo mô hình lấy giao thông công cộng làm trung tâm (TOD); phát huy hiệu quả không gian phát triển mới của TPHCM “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu”; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển thế mạnh về dịch vụ.

Song song đó, TPHCM cũng đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, tập trung xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Đại diện đoàn công tác phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược cũng nhấn mạnh đến xây dựng Khu thương mại tự do TPHCM nhằm huy động nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên như tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao và nghiên cứu – phát triển (R&D), qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố.

Đồng thời, tập trung phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn đạt chuẩn quốc tế; hình thành các công viên khoa học công nghệ, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng lưu ý, TPHCM tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm của một siêu đô thị, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, giao thông công cộng đô thị; khai thác hiệu quả không gian ngầm, cơ chế thử nghiệm cho kinh tế tầm thấp.

TPHCM tiếp tục tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tập trung đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế trong các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng và liên thông, chia sẻ các cơ sở dữ liệu nhằm khai thác phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hiện nay, tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của TPHCM khoảng 3,1 triệu tỷ đồng (trong đó dự kiến nhu cầu vốn trung ương bổ sung khoảng 332.000 tỷ đồng, vốn địa phương là 2,75 triệu tỷ đồng). Sau khi sắp xếp cân đối các nguồn lực của địa phương, TPHCM có thể cân đối được 0,97 triệu tỷ đồng, đặt ra yêu cầu bức thiết về việc huy động, khơi thông nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

VĂN MINH