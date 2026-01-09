“Lữ đoàn thép” - tinh nhuệ, quyết thắng

Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân, nhiều năm qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc.
Theo Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam. Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển Nam Trung bộ, quần đảo Trường Sa, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia đối ngoại quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã hun đúc nên truyền thống “Sẵn sàng chiến đấu, chính quy tinh nhuệ, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng”.
Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn hôm nay tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
>> Một số hình ảnh hoạt động của Lữ đoàn 162 Hải quân do Quân chủng Hải quân cung cấp: