“Lữ đoàn thép” - tinh nhuệ, quyết thắng

Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân, nhiều năm qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc.

Theo Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam. Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển Nam Trung bộ, quần đảo Trường Sa, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia đối ngoại quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, nhất là các cuộc diễn tập trên biển

Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã hun đúc nên truyền thống “Sẵn sàng chiến đấu, chính quy tinh nhuệ, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng”.

Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn hôm nay tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

>> Một số hình ảnh hoạt động của Lữ đoàn 162 Hải quân do Quân chủng Hải quân cung cấp:

Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, các đợt kiểm tra bắn đạn thật trên biển luôn đạt kết quả 100% khá giỏi

Lữ đoàn tổ chức thành công Đại hội đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Lữ đoàn đã áp dụng hiệu quả phần mềm AI nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị

Với tinh thần “không đi tranh thủ, không nghỉ cuối tuần”, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại

Toàn Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ ngày kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật tàu thuyền, xe máy

Nhờ làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, các tàu của lữ đoàn luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt, các tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh

Khắc phục điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng khó khăn, Lữ đoàn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm được 50% rau xanh cho bộ đội ăn tại bếp

Tăng gia sản xuất đã trở thành thói quen, niềm vui của cán bộ, chiến sĩ

Nhờ bảo đảm tốt công tác hậu cần, năm 2025 quân số khỏe của đơn vị đạt 98,8%. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

ĐỖ TRUNG