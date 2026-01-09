Xã Phước Thành (TPHCM) áp dụng công nghệ nâng cao giá trị nông sản

Ngày 9-1, Đảng ủy xã Phước Thành (TPHCM) tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, xã Phước Thành cần tiếp tục củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, chăm lo đời sống người dân cũng như thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Đảng bộ xã Phước Thành hiện có 30 tổ chức cơ sở Đảng với 655 đảng viên. Kinh tế trên địa bàn xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ.

Tổng thu ngân sách năm 2025 của xã đạt 159,99 tỷ đồng; chi đầu tư công đạt 100% kế hoạch, góp phần nâng cao kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong năm 2025, do biến động của thị trường và giá nông sản thiếu ổn định, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn, nhất là khu vực sản xuất nhỏ lẻ. Trước tình hình đó, chính quyền và người dân xã Phước Thành đã từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ cao, kết hợp phát triển kinh tế tập thể, mô hình liên kết, sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị nông sản và chất lượng đời sống nhân dân.

Sản xuất nông nghiệp của xã Phước Thành đến nay duy trì ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt 952ha; toàn xã có 152 cơ sở trồng trọt, 86 trang trại chăn nuôi; 8 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 4 sao.

Năm 2026, Đảng bộ xã Phước Thành đề ra 28 chỉ tiêu, trong đó, nổi bật là tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước; phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 100% tổ chức đảng trực thuộc có kế hoạch thực hiện chuyển đổi số hiệu quả; Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên; Tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt 95% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 3% năm; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 100%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5%/năm.

